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13 adet taşınmazı ihale usulü satacak

İLAN 07.04.2021, 00:32
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13 adet taşınmazı ihale usulü satacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir'in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerinde ilandaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar ihale usulüyle satışı yapılacak.
Satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
Daha fazla detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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