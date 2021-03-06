11 adet konut alanı imarlı arsa satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Konya ili Çumra İlçesi Milli Emlak Şefliğine ait olan Arıkören mahallesinde bulunan ve ilanda yüzölçümü ve özellikleri belirtilen 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satışa çıkarılıyor.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak satışla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz