Zübeyir Tuncel, Belediye Başkan Yardımcılığına atandı

Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyir Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı olurken, Tuncel’den boşalan göreve Sait Toraman getirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne Fatih Başıbüyük, Makine İkmal Müdürlüğü’ne Lütfullah Şirin, Hal Müdürlüğü’ne İnsan Kaynakları Müdürü Murat Gür, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne Ekrem Özer, Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğüne Mezarlıklar Müdürü Murat Berksun, Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz’ın yerine Talat Tekin, Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne Cafer İpek, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne İtfaiye Müdürü İsmail Öğütverici, İtfaiye Müdürlüğü’ne Adil Rahmi Balcı, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürü Cengiz Özkader, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bilgi İşlem Müdürü Nuri Burhan, Yeni Kurulan Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne ise eski Hal Müdürü Mustafa Kanat’ın getirildikleri öğrenildi. (Elvan YILMAZ)