Zübeyir Bulut hayatını kaybetti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kelam Ana Bilim Dalı Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Zübeyir Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’un Kalehisar köyü nüfusuna kayıtlı olan Bulut için görev yaptığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde helalleşme programı düzenlendi. Merhumun cenazesi öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.