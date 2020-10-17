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Zübeyde Işıtır vefat etti

Çorum Merkez Eşençay Köyü’nden Garip Işıtır’ın eşi, Yurtsever, Yasemin, Narin ve Arif’in anneleri Zübeyde Işıtır vefat etti.

Güncel 17.10.2020, 10:40
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Zübeyde Işıtır vefat etti

Merhumenin cenazesi bugün saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak öğle saatlerinde Eşençay Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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