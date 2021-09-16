Zorunlu izolasyona tabi tutulanlar konaklama bedelini kendi ödeyecek

Karara göre, hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca bulunduğu yerde ikamet etmeyen ve PCR testi pozitif çıkan kişiler merkez ve ilçelerinde belirlenen yerlerdeki izolasyona alındıkları konaklama alanlarının bedellerini kendileri ödeyecek.

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

“Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine,

Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olan kişiler için ise İlimiz merkezinde bulunan ve resmi kurum ve kuruluşlara ait tüm misafirhane vb. tesislerin, ilçelerimizde de Kaymakamlıklarca belirlenecek yerlerin bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere kullanılmasına,

İlimiz merkez ve ilçelerinde belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına,

İlçelerimizde karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda Kaymakamlıklarca; izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin seçilmesine,

İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin ilimiz merkez ve ilçelerinde tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine,

Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için belirlenen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere ziyaretçi kabul edilmemesine karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)

