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Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı 28 Ağustos’ta

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%100 İngilizce) Programına kayıt yaptıran öğrenciler için yapılacak Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı’nın 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacağı ifade edildi.

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı 28 Ağustos’ta

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%100 İngilizce) Programına kayıt yaptıran öğrenciler için yapılacak Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı’nın 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacağı ifade edildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:36
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı 28 Ağustos’ta

Sınavın Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu C Blok – 2. Kat, C202 / C203 derslikleri (Meslek Yüksekokulları Kampüsü, Gazi Caddesi, No:99) adresinde iki oturumda gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada birinci oturumun 10.00-12.30 arasında ikinci oturumun ise 13.15-14.15 saatleri arasında gerçekleştirileceği dile getirildi

Sınavdan 65 ve üzeri puan alan öğrencilerin, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programından muaf olacaklarının dile getirildiği açıklamada, muaf olamayan öğrenciler için 03 Eylül 2019 tarihinde Seviye Belirleme sınavı yapılacağı, bu sınava ilişkin bilgilerin web sayfasından duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada sınava gelen öğrencilerin yanlarında; Geçerli kimlik kartı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı veya güncel pasaport) ile kurşun kalem, silgi, kalemtraş vb. bulundurmaları istendi. (Haber Merkezi)

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