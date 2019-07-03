“Zorunda olmadıkça öğlen dışarı çıkmayın”

Umut Radyo’da Sağlık Bakanlığı ve Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile yayınlanan Meltem Danışman Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Beyaz Mikrofon’’ programında “Aşırı sıcakların sağlık üzerine etkileri ve alınması gereken önlemler’’ konuşuldu.

Hitit Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Erenler’in konuk olduğu canlı yayın yoğun ilgiyle dinlendi.

Vücut ısısının artması sonucunda aşırı sıcaklara bağlı birtakım sorunlarla karşı karşıya kalınabildiğini belirten Doç. Dr. Ali Kemal Erenler, hava sıcaklığının özellikle 39 derecenin üzerine çıktığı durumlarda oluşabilecek sorunların önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Erenler, “Vücut sıcaklığının yükselmesi tek etken değil, bulunulan odanın sıcaklığı ve nem miktarı, kişinin aşırı egzersiz ile kendini yorarak içsel ısısını artırmasının birbirine bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzlukları karşımıza çıkarıyor. Böyle bir durumda karşılaştığımız zaman vücudumuz çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz terlemedir. Terleyerek vücuttan sıvı atılımını sağlayarak termo regülasyon dediğimiz sıcaklık düzenlemesini sağlamaya çalışıyor” dedi.

Erenler, vücudun bir diğer savunma mekanizmasının da soluk alıp vermeyle sağlandığını belirtirken, “ Özellikle nefes verirken sıcak havayı ve nemi vücuttan atmaya çalışıyoruz.Biz vücudumuzu çok yorarsak ve bunaltıcı ortamda gereğinden fazla durursak savunma mekanizmaları yetişemeyebiliyor. Durumu kurtaramayabiliyor ve bizim için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Kişilerde özellikle baş ağrıları, bulantı, kusma, aşırı terleme, çarpıntı, kas güçsüzlükleri ve soluk bir nemli cilt, zayıf bir nabızla kendini gösteren bu sıcak bitkinliği tükenmişliği veya sersemliği dediğimiz hadise ortaya çıkıyor” dedi.

“Sabah 10.00 ile öğle 14.00 arası tehlikeli”

Meltem Çınar’ın aşırı sıcaklara maruz kalan insanların neler yapması gerektiğine yönelik sorusuna Doç. Dr. Erenler, “Maruziyetten korunmak en önemli koruyucu tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Bundan kastımız şu; Güneş ışınlarının özellikle dik geldiği günün saatlerinde dışarıda mümkün mertebe bulunmamaya çalışmak önemli. Sabah 10.00 akşamüzeri 14.00 arası çok mecbur kalmazsak dışarı çıkmayarak zaten sıcaktan etkilenmenin önüne geçme basamağını tamamlamış oluyoruz. Bununla beraber eğer çıkmamız gerekiyorsa bu saatlerde terletmeyen ince kıyafetler giyilmesi özellikle pamuk ağırlıklı naylon olmayan ısı alışverişine ve kaybedilen sıvının deşarj olmasına imkan veren kıyafetler giyinmeli. Bununla beraber şapka, şemsiye gibi koruyucu gözlükle dışarı çıkılmalı. Aksi takdirde katarakta neden olabiliyor” dedi. (Haber Merkezi)