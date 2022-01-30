Zorlu kış şartlarına rağmen süt toplamaya devam

Birçok köy yolunun kapandığı, kar yağışlarının yarım metreyi geçtiği son günlerde güç koşullara rağmen köylerden ve ilçelerden süt toplama hizmetlerinde fazla bir aksaklık yaşanmadı.

Köylerde yetiştiricilerin ürettiği sütleri toplayarak birlik bünyesinde değerlendiren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yoğun kar yağışında da üreticileri mağdur etmeden fedakârca hizmetlerini sürdürdü.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, “Birliğimizin araçları, zorlu kış günlerinde de süt toplama hizmetine aralıksız devam etmektedir” dedi.

(Haber Merkezi)

