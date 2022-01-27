ZOR ZANAAT GAZETECİLİK

ÇORUM HABER’in değerli okurları, sevgili hemşehrilerim, daima minnettarlık duyduğum aziz Çorum dostları, elinizdeki gazetenin dağıtımının nasıl yapıldığını, size nasıl ulaştırıldığını biliyor musunuz?

Malûmunuz, gazetemiz Ankara’da web ofset tekniğiyle basılıyor. Bu yüzden gazetenin erken saatlerde tamamlanıp Ankara’daki basımevine ulaştırılması gerekiyor. Hava koşullarının ağırlaştığı zamanlarda, bu süre daha da geri çekiliyor. Örneğin şu günlerde, gazetenin en geç 18.00’de Ankara’ya geçilmesi zorunluluğu var.

Basılmış gazeteler, Turkuaz Dağıtım tarafından gece yarısı Çorum’a getiriliyor. Bizim dağıtıcılarımız da gece saat 03.30 gibi gazeteleri alıp kendi bölgelerine dağıtmaya başlıyorlar, soğuk, yağmur, çamur, kar demeden…Motosikletli dağıtıcıların en büyük sıkıntılarından biri de, peşlerine takılan sokak köpekleri oluyor.

Her dağıtıcı, yaklaşık 350 abonenin gazetesini işyerine, ofisine, evine ulaştırıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nin gazeteleri, otomobille götürülebiliyor doğal olarak.

Son günlerdeki karlı-buzlu ortamı hatırlatmama gerek bile yok sanırım. Bir de, kapıya asılmak zorunda kalınan gazetelerin çalınması var…Dağıtım elemanlarımızın rahatsızlıklarını veya motosiklet arızalarını da unutmayalım.

Yerel gazetelerin, ağırlıklı olarak abone sistemiyle dağıtılması geleneği oluştuğuna göre, elbette ki abonemiz, evinde uyandığında veya işyerini açtığında gazetesini elinde bulmalı. Ama, bu zor işin yer yer aksamasının kaçınılmaz olacağını da anlatmak, daha doğrusu paylaşmak zorundayız. Nitekim, araç arızası yüzünden dün Ankara yolu ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki abonelerimize gazetemizi ulaştıramadık.

Ahmet Kaya, “Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz?” diyor ya, gazete dağıtımının güçlükleri de dışarıdan kolay kolay anlaşılamaz. Biz, kimi küçük aksaklıklar dışında, tam 37 yıldır tüm bu güçlüklerin üzerinden geliyoruz şükürler olsun. Şikayet etmiyoruz, yalnızca bilesiniz istiyoruz.

Yarın da, Çorum’da “ana akım medya” ve “denge unsuru” ya da “köprü” konumunda gazetecilik yapmanın sorunlarını, sorumluluklarını, güçlüklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

