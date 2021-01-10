“Zor günlerde yerel basına sahip çıkılmalı”

Merkez Parti Genel Başkan Yardımcısı Av.Ahmet Ünal, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında ÇORUM HABER çalışanlarının ve tüm Çorumlu gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ahmet Ünal, dost ziyaretinde, yerel gazetecilerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarına da değinerek, ülkenin zor bir süreçten geçtiği şu günlerde, yerel gazetelere daha ciddi şekilde sahip çıkılması gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)