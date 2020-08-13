“Zor durumdayız”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarının da destek verdiği basın açıklaması öncesinde konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, kahveci ve internetcilerin sorunlarını AK Parti İl Başkanı Yusf Ahlatcı’ya ilettiklerini ve onun da il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara bu sorunları ileteceğini ifade etti. Kahveciler kadar minibüsçüler ve kantincilerin de zor durumda olduğunu ve bunların taleplerini de ilettiklerini söyledi.

Dünyada ve ülkede COVİD-19 Virüsü nedeni ile hükümetce alınan tedbirler neticesinde Kahvehaneler, Cafeler, İnternet cafeler ve playstation salonları ve oyun salonları gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda geçici olarak durdurulduğunu ve yine İçişler Bakanlığı’nın genelgesi ile Kahvehane, Kıraathane, Cafe, Çay Bahçeleri’nin 01 Haziran 2020 tarihinde oyun oynatılmaması kaydı ile açıldığını anlatan Nesimi Özkubat, İnternet Cafe ve Playstation salonlarının ise 01 Temmuz 2020 tarihinde faaliyetlerine başladığını kaydetti.

İnsan sağlığı konusunda hükümet tarafından alınan tüm tedbirleri saygıyla karşıladıklarını belirten Özkubat, kahvehanelerin yaklaşık 500 yıllık bir kültürden geldiğini, vatandaşların stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için iş yerlerine geldiklerini, normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerin işyerlerine gelemediğini, bu nedenle açılan kahvehanelerde esnafın günlük masraflarını dahi karşılayamadığını söyledi. Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerinin kiraları, SGK primleri, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerinin devam ettiğini, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesinin mümkün bulunmadığını vurgulayan Özkubat, Kahvehanelerde oyun olmadığı için çay satışlarının yok denecek kadar azaldığını söyledi. Nesimi Özkubat, “Anayasamızın 173. Maddesine göre Devlet, Esnaf ve Sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve nerdeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir.

Devletimizden talebimiz;

COVİD-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz, faturalarının yılsonuna kadar ertelenmesi, Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin Devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz.

Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmektedir. Bu konuda esnafımıza tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde Devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz.

Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo vb. oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İlgili Bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)