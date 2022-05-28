Ziynet Sertel bugün anılıyor

CHP İzmir Milletvekili, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı Atila Sertel’in kendisi gibi gazeteci olan eşi Ziynet Sertel, aramızdan ayrılışının birinci yıldönümü nedeniyle, bugün anılıyor.

İlk anma saat 11.00’de Bornova Mezarlığı’nda kabri başında yapılacak. Saat 13.00’de de Çamdibi Çınar Mahallesi’nde Ziynet Sertel Parkı’nda mevlit okutulacak, lokma ve pilav dağıtılacak.

Ziynet Sertel, 28 Mayıs 2021 tarihinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında hayata veda etmişti. (Haber Merkezi)

