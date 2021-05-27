Ziya Selçuk: “Telafi eğitimleri başlıyor”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Güncel 27.05.2021, 19:59
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Türkiye’de önümüzdeki Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak”
(Haber Merkezi)
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