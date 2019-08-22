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Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik

Genel Koordinatörlüğü’nü Fahrettin Öztemiz’in yaptığı Zirve Yaz Spor Okulu, sporun yanı sıra farklı etkinlikler ile öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlıyor.

Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik

Genel Koordinatörlüğü’nü Fahrettin Öztemiz’in yaptığı Zirve Yaz Spor Okulu, sporun yanı sıra farklı etkinlikler ile öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik

Zirve Fitnes Spor Center tarafından bu yıl uygulanan Yaz Spor Okulu’nda faaliyetler devam ediyor. Kickboks, voleybol, basketbol, yüzme, tekvando, atletizm gibi spor aktivitelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında Çorum Müzesi gezildi. Genel Koordinatör Fahrettin Öztemiz nezaretinde gerçekleşen geziye, antrenörler ve öğrenciler katıldı. Çocukların genel kültürlerini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu gezide Çorum’un sahip olduğu tarihsel ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Öztemiz, “Hareketli ve zirvede bir gençlik için faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Spor branşlarında yapılan etkinliklerin yanı sıra kültürel anlamda da çocuklarımızı bilgilendirmek bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Müze gezisi esnasında çocuklarımıza ilimizin sahip olduğu tarihi zenginlikleri inceleme fırsatı yarattık. Bu gibi faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

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