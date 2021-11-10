Zirai don uyarısı
Güncel 10.11.2021, 19:54
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ilimiz için zirai don uyarısı yapıldı.
Çorum Valiliği aracılığıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bugece saatlerinden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın ilimizi terk edeceği belirtildi.
Bu nedenle bu geceden itibaren havanın soğuyacağı belirtilen açıklamada sıcaklığın düşeceği, bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don yaşanacağı bildirildi. Don olayıyla ilgili tarımla uğraşan çiftçilerin dikkatli olması da istendi.
(Haber Merkezi)
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