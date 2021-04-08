Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorumlu üreticileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Çorum Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre dün geceden itibaren bölgenin soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada

13 Nisan 2021 Salı günü sabah saatlerine kadar Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadiselerinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri zirai don beklentisine karşı başta üreticiler olmak üzere vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda da bulundu.

(Haber Merkezi)

