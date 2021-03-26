Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorumlu üreticileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Çorum Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde zirai don hadiseleri beklendiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri zirai don beklentisine karşı başta üreticiler olmak üzere vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda da bulundu.

(Haber Merkezi)

