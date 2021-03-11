Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorumlu üreticileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada zirai don olayının bu gece saatlerinden başlayarak 14 Mart 2021 Pazar günü sabah saatlerine kadar bölge kıyılarında hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette olmak üzere sürebileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri zirai don beklentisine karşı başta üreticiler olmak üzere vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda da bulundu.

(Haber Merkezi)

