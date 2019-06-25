Ziraat’tan “ivme finansman” paketi

Ziyarette Ziraat Bankası tarafından son dönemde uygulanmaya konulan finansman paketleri hakkında bilgi veren Muharrem Uyar, uygulamaya konulan İvme Finansman Paketi ile ham madde-ara malı imalatı yapan ve mevcut üretiminde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile bu alanda imalata başlayacak firmalara, makine imalatı yapan ve mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile makine imalatına başlayacak firmalara ve makine imalatı yapan firmalardan yatırımları kapsamında yeni ve yerli makine satın alan firmalara, 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade ile 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl vade ile 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi kullandırabildiklerini, söz konusu kredilere DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) ya da TÜFE'ye endeksli değişken faiz oranı uyguladıklarını, bunun yanında Ülke ekonomisini canlı tutan sektörlerin güçlendirilmesi amacıyla işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek amacıyla, enflasyona endeksli ve KGF teminatlı kredi imkânı sağlayan ekonomi değer paketini hayata geçirdiklerini bu paket kapsamında KOBİ ve KOBİ DIŞI tüm işletmelerin bu imkândan faydalanabileceklerini, Ziraat Bankası şubelerinden paketler hakkında detaylı bilgi edinilebileceğini dile getirdi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işletmelerin bu kredi paketlerinden faydalanarak finansal açıdan hareket alanı kazanabileceklerini ve işletmelerin üzerindeki finansman yükünün hafiflemesine faydası olacağını ifade etti. (Haber Merkezi)