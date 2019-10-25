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Ziraat Odası tohum üretici belgesini aldı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Oda olarak çiftçilere daha iyi hizmet sunmak üzere, sertifikalı arpa tohumu üretimine bu yıl başlayacaklarını belirtti.

Ziraat Odası tohum üretici belgesini aldı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Oda olarak çiftçilere daha iyi hizmet sunmak üzere, sertifikalı arpa tohumu üretimine bu yıl başlayacaklarını belirtti.

25 Ekim 2019 Cuma 20:07
Ziraat Odası tohum üretici belgesini aldı

Üretim için gerekli olan tohum üretici belgesini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alarak yetkilendirildiklerini belirten Mehmet Sayan, Oda olarak hedeflerinin ilk etapta sertifikalı arpa tohumluğu üreterek kendi yetiştiricilerine hem ucuz hem de kaliteli tohum tedarik etmek olduğunu dile getirdi. Sayan, İl Müdürlüğü aracılığıyla araştırma kuruluşları ile orijinal tohum tedariki konusunda görüşmeler yaparak bölgeye uygun yeni çeşitleri Çorum çiftçisinin hizmetine sunacaklarını söyledi.

İl Müdürü Orhan Sarı ise Çorum’da tarımsal örgütlerle birlikte hareket ederek, öncü olmayı hedeflediklerini ifade etti. Her konuda yol gösterici olacaklarını sözlerine ekleyen Sarı, “Gayretimiz ve heyecanımız Çorum üreticisine en iyi hizmeti sunmaktır, odamıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

İl Müdürü Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ı tebrik ederek üreticiler adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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