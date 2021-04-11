Ziraat Odası, tohum eleme, ilaçlama ve paketleme tesisi kuruyor

Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, tarımsal kuruluşların temsilcileri ile İlçe Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Toplantıya katılan Milletvekili Ceylan, tarım ve hayvancılık alanında ilimize yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şehre 2020 yılında tarıma verilen destekleme miktarının 350 milyon lira olduğunu açıklayan Milletvekili Ceylan, bunun içerisinde mazot, gübre, tohumluk ve ürün desteği gibi birçok kalemin bulunduğunu açıkladı.

Milletvekili Ceylan, Çorum Ziraat Odası'na da yaklaşık 4 Milyon lira tutarında % 75 hibeli tohum eleme ilaçlama ve paketleme tesisi kurulacağının müjdesini verdi. Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Ankara yolu üzerinde almış olduğu arsaya TKDK’dan onaylanan kampüs yapımı için 9 milyon lira destek sağlandığını söyleyen Ceylan, Çorum çiftçisinin ürettiği ürünlerinin bu kampüste satışa sunulacağını belirtti.



100 bin koyun projesi hakkında da açıklamada bulunan Milletvekili Ceylan, “İlk etapta 200 kişiye 20 bin koyun dağıtıldı. Proje için geçtiğimiz haftalarda ikinci müracaatlar alınmaya başlandı. Küçükbaş hayvan varlığını artırmak zorundayız. Hayvan yetiştiricilerimizin projeye başvurmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tımarlı ve Alaca Koçhisar sulama projelerini de anlatan Ceylan, “Tımarlı Sulaması ile Bayat, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 63 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasına olanak sağlanacaktır. Söz konusu projenin 2021 yılı ile bedeli 267 milyon 366 bin TL’dir. İlimizde 30 bin dekar arazide çalışmalar tamamlanarak sulamaya açıldı. Projenin bitmesiyle Çorum’da 63 bin 700 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Sulaması 2. kısım adı altında yapılması planlanan Toyhane, Ambarcı ve Çağlak Pompaj Sulamaları ile de 28 bin 280 dekar tarım arazisi daha sulamaya kavuşacaktır. Alaca Koçhisar Sulama proje kapsamında ise daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde cazibeli sulama olan 75 bin 670 dekar alana ait sulama şebekesi imalatları tamamlanmış ve bu alan sulamaya açılmıştır. 2021 yılında ise 80 milyon TL keşif bedelli pompajlı sulama olan 42 bin 670 dekar alana sahip sulama şebekesin yapım ihalesi gerçekleştirilmiş ve ihale sürecinin sonuna gelinmiştir. Sözleşmesine müteakip yer teslimi yapılarak inşaatına başlanacaktır” diye konuştu.

Amaçlarının Çorum çiftçisine katkı sunmak destek olduğunu dile getiren Ceylan, “Bizim derdimiz Çorum çiftçisi kazansın. İlimiz tarım ve hayvancılıkta daha iyi yerlere gelsin. Sulamada hedefimiz 2023 yılına kadar sulanabilir arazi oranını yüzde 80-85 seviyelerine çıkarmak. Sevdamız, derdimiz Çorum’a hizmet etmek. Biz yolumuza bakıyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bölgesinde örnek bir olan Çorum’u tarım ve hayvancılıkta cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum’a tarım alınan yapılan ve yapılacak yatırımlar ve destekler hakkında da bilgi veren Ceylan, yerli ırkların ıslahı için 1 milyon liralık destek sağlandığını, hayvancılık yapan küçük işletmeleri destek için 600 bin liralık süt sağım makinesi, arazi yapısını düzeltmek amaçlı 350 bin liralık lazerli tesviye aleti, skreyper ve rototiller alındığını, Damızlık Birliği’ne 3 milyon 750 bin TL destekle slaj biçle makinesi alındığını, leblebi merkezi olan ilimizde yaklaşık 1 milyon 450 bin liralık sertifikalı nohut tohumu dağıtımı yapıldığını, 206 köye 100 bin lira tutarında Vişne, Kızılcık ve Badem fidanı dağıtıldığını, mera ıslahına 600 bin lira, macar fiği ve yem bitkisi tohumuna 400 bin lira harcandığını bildirdi. Bu projeler içerisinde Çorum Ziraat Odası'na da DOKAP aracılığıyla yaklaşık 4 Milyon lira tutarında % 75 hibeli tohum eleme ilaçlama paketleme tesisi yapılacağını söyleyen Milletvekili Ceylan ayrıca Arıcılar Birliği’ne de 1 milyon 200 bin TL destek sağlandığını açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen il başkanları toplantısında illerin tarım alanındaki sorunların masaya yatırılarak görüşüldüğünü bildirdi.

(İHA)

