Ziraat odası, çiftçiye uygun fiyattan gübre temin etti

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum çiftçisine piyasa satışının altında uygun fiyattan gübre temin ettiklerini söyledi.

Türkiye'de tarımsal üretimdeki yetersiz gübreleme nedeniyle temel gıda ürünlerinde enflasyonun artmasına yol açabileceğini kaydeden Sayan, bu mağduriyetlerin giderilmesi için Çorum Ziraat Odası olarak imkanları dahilinde her zaman çiftçinin yanında olduklarına vurguladı.

Artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu belirten Mehmet Sayan, Ziraat Odası başkanlığı olarak temin ettikleri 6 kamyon gübreyi Çorum çiftçisine piyasa değerinin altında satışını gerçekleştirerek, çiftçiye biraz da olsa can suyu olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Son bir yıl içerisinde gübre fiyatlarının yüzde 400’lere çıkan oranlarda arttığını hatırlatan Sayan, yeteri miktarda gübre kullanmayan çiftçinin verim düşüklüğünden dolayı üretimde umduğunu bulamayarak, üretimden vazgeçebileceğini kaydetti.

Türkiye, kimyasal gübre ham maddesi açısından neredeyse tamamen dışa bağımlı bir ülke olduğuna değinen Sayan, ekilen üründen verim alabilmek için bitkinin gereksinim duyduğu azot, fosfor ve potasyum gibi besinleri sağlayan gübrelerin, tarımsal üretimde hayati öneme sahip olduğuna işaret etti.

Tarımsal üretimi arttırmak, tarımsal maliyeti düşürmek ve çiftçileri ayakta tutmak için tarımsal desteklerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Sayan, özellikle ucuz gübre temininin devamının sağlanmasını istedi.

Gübre fiyatlarındaki artışa 'dur' denilmeli çağrısı yapan Sayan, gübre fiyatlarındaki aşırı artışların çiftçileri ciddi anlamda olumsuz etkilediğini kaydetti.

Çorum çiftçisinin her zaman yanında olan ve sorunlarının çözümünde gösterdiği çalışmalardan dolayı AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür eden Mehmet Sayan, milletvekili Ceylan'ın ucuz gübre temin edilmesinde büyük bir gayret gösterdiğini dile getirdi.