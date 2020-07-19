“Ziraat mühendisliği bu kadar mı önemsiz?”

Bugüne kadar itiraz ettiğimiz meslekler zirai ilaç satmasın derken, şimdi de orman mühendisleri ve orman endüstri mühendisi zirai ilaç bayii açıp zirai ilaç satabilecek. Covid-19 salgınının bize öğrettiği gıda ve gıdanın güvenliği hususunun arkasından yapılan bu değişiklik, konuya ne kadar ciddi baktığımızı gösteriyor. Kapatalım ziraat fakültelerini, tarım ve ziraat mühendisinin yapacağı işleri; eczacıya, kimya mühendisine, kimyagere, orman mühendisine, orman endüstri mühendislerine yaptıralım” dedi.

Ziraat mühendisine biraz değer vermek isteniyorsa, sağlıklı beslenmek ve yaşamak isteniyorsa bu değişikliğin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Gül, “Gelinen bu noktada meslektaşımız ziraat mühendislerinden karar mekanizmasında olanlardan bu hususta hassasiyetimizi anlayacağını düşünerek desteğini esirgemeyeceğini biliyor, kendilerinden çözüme baş aktör olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)