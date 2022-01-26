Ziraat Mühendisleri’ne kutlama

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile yeni yönetimini belirleyen ZMO İl Temsilcisi Murat Koca’yı tebrik eden İl Başkanı Tahtasız ayrıca Ziraat Mühendisleri Günü’nü de kutladı.

ZMO İl Temsilcisi Murat Koca ve oda yöneticileriyle sohbet eden Mehmet Tahtasız’a ziyarette Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal da eşlik etti.

(Aliye ÖNCEL)

