Ziraat Mühendisleri Odası’nda Murat Koca dönemi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilciliği’nin 48. Dönem Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulda yeniden aday olmayan Necati Gül’ün yerine Tarım İl Müdürlüğü çalışanlarından Murat Koca seçildi.

Divan Başkanlığı’nı Saadettin Karaaslan’ın, üyeliklerini ise Ömer Baysal ve Ahmet Kerem’in üstlendiği genel kurulda ZMO Çorum İl Temsilciliği, Murat Koca’nın başkanlığında Yusuf Bayçelik, Cemal Aslan, Muhittin Akçadağ ve Hüseyin Aksi’den oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

