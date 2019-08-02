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Ziraat, konut ve tüketici kredilerini aşağıya çekti

Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Mustafa Sarıkuş ve Satış Performans Yöneticisi Ruhi Çelik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Ziraat, konut ve tüketici kredilerini aşağıya çekti

Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Mustafa Sarıkuş ve Satış Performans Yöneticisi Ruhi Çelik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:06
Ziraat, konut ve tüketici kredilerini aşağıya çekti

Ziyarette, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edilen bireysel kredi faiz oranları konusunda bilgilendirme yapan Mustafa Sarıkuş, konut kredilerinde 0-180 ay vade aralığında 500 bin TL'ye kadar aylık % 0.99 faiz oranlarıyla kullandırım imkanı bulunduğu, ayrıca tüketici kredilerinde de 60 aya kadar %1,49’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırılabileceğini ifade etti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, bu düzenlemenin ekonomiye ve özellikle inşaat sektörüne nefes aldıracağını, ayrıca diğer kamu ve özel bankalarının da faiz oranlarını düzenlemelerinin şart olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)

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