Ziraat Bankası’nın yeri Belediye’ye devredildi

Ulucami civarında yer alan Ziraat Bankası binasının meydan yapılmak üzere Çorum Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaların çok olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi Meydan Projesini hayata geçirmek için titiz ve yoğun çalışıyoruz. Adeta ilmek ilmek işliyoruz. Bu uzun süreci mümkün olduğu kadar kısaltmak ve bir an evvel şehrimizle tarihi meydanı buluşturmak istiyoruz” dedi.

Ziraat Bankası yerine 21 milyon TL değer biçildiğini, bunun da bankanın ileriye yönelik tahakkuk edecek vergi borçları karşılığında mahsup edilmek üzere yerinin belediyeye devrinin gerçekleştirildiğini söyleyen Aşgın, “Ziraat Bankası’nın yıkılmasıyla da meydan projesinin gerçekleşmesinin önünde hiçbir imar sorunu kalmıyor” şeklinde konuştu.

Tarihi meydanın içerisinde yer alan Dikiciler Arastası, Saat Kulesi’ne bakan dükkânların cephe sağlıklaştırması gibi çalışmaları yaptıklarını, eski Halk Bankası binasını ve Ziraat Bankası binasını da kısa sürede yıkacaklarını vurgulayan Aşgın, “Tüm çalışmamızda olduğu gibi Tarihi Meydan Projemizde de her zaman yanımızda yer alan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti MKYK Üyesi – Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya, tüm teşkilatımız ve Belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

