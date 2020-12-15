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Ziraat Bankası Bölge Müdürü’nden veda ziyareti

Ziraat Bankası Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken Türkmen-Türk JSC Bankası Genel Müdürü olarak atanan Mustafa Sarıkuş, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

Güncel 15.12.2020, 21:19
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Ziraat Bankası Bölge Müdürü’nden veda ziyareti

Ziraat Bankası Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken Türkmen-Türk JSC Bankası Genel Müdürü olarak atanan Mustafa Sarıkuş, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi, Çorum’da görev yaptığı süre zarfında yapmış olduğu başarılı çalışmaları nedeniyle kendisine teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennilerini iletti. (Haber Merkezi)

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