Zincir marketlere ‘fahiş fiyat’ cezası

Soruşturma heyetinin yaptığı inceleme ve tespitler sonucunda A101, BİM, Carrefoursa ve Migros'u kapsayan ulusal zincir marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtıldığı, söz konusu marketlerin ürünün satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4. maddeyi ihlal ettikleri iddiaları üzerine sözlü savunmaları alınmıştı.

Toplam 16 saat süren sözlü savunmaların ardından Rekabet Kurumu soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdi. Karara göre BİM'e 958 milyon 129 bin 194 lira, CarrefourSA'ya 142 milyon 469 bin 772 lira, Migros'a 517 milyon 672 bin 762 lira ve A-101'e 646 milyon 582 bin 329 lira olmak üzere 5 ulusal zincir markete toplamda 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Kurul fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığına kanaat getirirken, fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığına karar verdi.

(İHA)

