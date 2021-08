“Zincir marketler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı”

Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, başta üyeleri züccaciye ve hırdavatçı olmak üzere kırtasiye, gıda ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteren esnafın zincir marketler karşısında günden güne adeta eridiğini ve kaybolduğunu söyledi.

Esnafın sermaye karşısında artık dayanacak gücü ve rekabet edecek takati kalmadığına vurgu yapan Sedat Ek, zincir marketlerle ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Zincir marketler bir televizyon reklamı ile her kitleye ulaşabiliyor, istediği ürünü istediği rakama satabiliyor. Benim esnafımın belli sayıda bastırdığı el ilanı dağıtarak, afiş takarak, halkına sattığı ürünü, yaptığı indirimi duyurmaya çalışırken, sermaye elindeki zincir marketler günün her saati evlerin, işyerlerinin içinde televizyondan reklamlarını adeta gözümüze sokuyorlar.

Çorum halkından yerel esnafımıza sahip çıkılması için çağrıda bulunuyorum. Lütfen alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım. Yerel esnaftan yapacağınız alışverişlerinizde hem indirim yapma, hem de pazarlık ve taksit yapma fırsatınız var. Zincir marketlerde böyle bir şansınız yok. Yerel esnaf kazansın, Çorum kazansın. Kazanan yerel esnafın yine Çorum’da harcayacağını unutmayalım. Ekonomik yönden Çorum’umuza katkısı yok denecek kadar az olan zincir marketlere karşı biran önce önlem alınmazsa çok sayıda küçük esnaf maalesef dükkanına kilit vurmak zorunda kalacak. Esnaf yok olmaya mahkum kalacaktır. Değerli halkımız lütfen esnaf ile zincir marketler arasındaki farkı görelim. Siz, hiç züccaciyeci esnafının gıda sattığını, kırtasiyeci esnafının kıyma sattığını, konfeksiyoncu esnafının kırtasiye sattığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü, biz esnaflarda AHİ’lik kültürü vardır. Biz esnaflar sadece kendi alanımızla ilgili ürünleri üretip satmayı, diğer sektörlerdeki esnaflarımızdan alışveriş yapmayı, herkesin kazanmasını isteyen bir anlayışa sahibiz.

Biz diyoruz ki, herkes işini yapsın. Yetkililere de seslenmek istiyorum; Zincir Marketlere artık bir düzenleme getirilsin. Pandemi döneminden önce bir yasal düzenleme getirileceği ve zincir marketlerin herşeyi satamayacağı belirtilmişti. Ama, pandemiyle birlikte o da rafa kaldırıldı, unutuldu. Böyle giderse unutulan küçük esnaf olacak. Bıçak kemiğe dayandı, yeter artık. Küçük esnafımıza sahip çıkılmasının zamanı geldi de geçiyor. İnsanların her zaman, günün her saatinde kolayca ulaşabildiği, parası olsun veya olmasın alışverişini yapabildiği küçük esnafımız Türkiye’nin sigortasıdır. Çorum’da zincir marketlerin kaç tane şubesinin olduğunu bilen var mı? Sayıları her geçen gün artıyor. Neredeyse mahalle bakkallarından bile fazla sayıya ulaşan zincir marketlere karşı biran önce önlem alınması biz esnafların tek arzusu ve beklentisidir. Eğer, önlem alınmazsa esnaf diye bir şey kalmayacaktır. Bir diğer konuda Her esnafımızın çok rahat alabileceği, faizsiz uzun vadeli krediye ihtiyacımız vardır.”

(Volkan SINAYUÇ)