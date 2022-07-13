Zihni Soytemiz için mevlid okutulacak

Sağlık İl Müdürlüğü’nden emekli Zihni Soytemiz (80) 11 Temmuz 2021 günü öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki evinde hayata gözlerini yummuştu.

Necmiye Soytemiz’in eşi, Hakan, Erkan ile Hatice Soytemiz’in babası olan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Zihni Soytemiz’in cenazesi ise 12 Temmuz 2021 günü Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Zihni Soytemiz’in vefatının birinci yılı nedeni ile ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Soytemiz ailesi bugün ikindi namazı öncesinde Ulucami’de Zihni Soytemiz için Mevlid okutacak. Mevlide tüm Çorum halkı davet edildi.

ÇORUM HABER, bir kez daha merhuma Allah’tan rahmet, başta arkadaşımız Ömür Soytemiz olmak üzere ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

