Zihni Soytemiz için Mevlid-i Şerif okundu
ÇORUM HABER’in çalışanlarından Ömür Soytemiz amcasını Zihni Soytemiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Güncel 14.07.2022, 17:46
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Sağlık İl Müdürlüğü’nden emekli Zihni Soytemiz (80) 11 Temmuz 2021 günü öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki evinde hayata gözlerini yummuştu. Necmiye Soytemiz’in eşi, Hakan, Erkan ile Hatice Soytemiz’in babası olan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Zihni Soytemiz’in cenazesi ise 12 Temmuz 2021 günü Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Zihni Soytemiz’in vefatının birinci yılı nedeni ile ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Önceki gün ikindi namazı öncesinde Ulucami’de okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı.
(Bülent USLU)
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