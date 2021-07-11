Zihni Soytemiz hayatını kaybetti

Sağlık İl Müdürlüğü’nden emekli Zihni Soytemiz (80) öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki evinde hayata gözlerini yumdu.

Necmiye Soytemiz’in eşi, Hakan, Erkan ile Hatice Soytemiz’in babası olan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Zihni Soytemiz’in cenazesi yarın (12 Temmuz 2021 Pazartesi) saat 14.00’de Ulumezar’da düzenlenecek olan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta arkadaşımız Ömür Soytemiz olmak üzere ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

(Volkan SINAYUÇ)

