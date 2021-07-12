Zihni Soytemiz defnedildi

Sağlık İl Müdürlüğü’nden emekli Zihni Soytemiz (80) dün öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki evinde hayata gözlerini yummuştu.

Necmiye Soytemiz’in eşi, Hakan, Erkan ile Hatice Soytemiz’in babası olan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Zihni Soytemiz’in cenazesi saat 14.00’de Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta Ömür Soytemiz olmak üzere ailesi ile sevenlerine başsağlığı diler.

(Rıfat KARA)

