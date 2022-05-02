Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 02.05.2022, 20:57
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları tarafından Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açıldı.
Açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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