Zeynep Korkmaz toprağa verildi

Çorum’un tanınmış nakliyecilerinden merhum Yusuf Korkmaz’ın eşi, Reşat Korkmaz, Sema Korkmaz Yolyapar ve Bünyamin Korkmaz’ın anneleri olan Zeynep Korkmaz’ın cenazesi, saat 11.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirildi ve burada, Çakır Camii İmam-Hatibi Abdulhamit Çıplak tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra, eşi Yusuf Korkmaz’ın kabri yanında toprağa verildi.

Pandemi tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenaze merasimine yalnızca merhumenin aile fertleri ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal başkanı Mehmet Yolyapar’la Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

