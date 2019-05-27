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Zeydan Karalar’dan Çorum heyetine ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 31 Mart seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Millet İttifakı’nın adayı olarak seçilen Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti.

Zeydan Karalar’dan Çorum heyetine ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 31 Mart seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Millet İttifakı’nın adayı olarak seçilen Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:54
Zeydan Karalar’dan Çorum heyetine ilgi

Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor’la oynadığı Play-Off final maçını izlemek için beraberinde İl Yönetim Kurulu üyesi Güngör Atak’la birlikte Adana’ya giden CHP İl Başkanı Tüfekçi, burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ziyarette Karalar’a görevinde başarılar dileyen Tüfekçi, ayrıca kendisine Çorum leblebisi hediye etti.

Tüfekçi ve beraberindekileri sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılayan Başkan Karalar ise, Yeni Çorumspor’a Serik Belediyespor karşısında başarılar diledi. Zeydan Karalar ayrıca, Çorum İl Başkanı Tüfekçi’nin de genç ve dinamik bir başkan olduğunu ifade ederek, kendisiyle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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