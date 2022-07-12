Zeycan Yağmur vefat etti
Güncel 12.07.2022, 11:00
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Almanya’da yaşayan iş insanı Arap Görür, Elmas Görür ve Dilber Yağmur’unun anneleri, Ankara’da iş insanı Hasan Yağmur ve Halil Yağmur’un halaları Zeycan Yağmur (90) Almanya’da vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (Çarşamba günü) memleketi Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Koyunoğlu köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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