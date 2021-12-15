“Zengin Ak Partili, fakir her partili”

Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Fakirliği ümmete kader, mülkü ve saltanatı kendilerine layık görenler. Fakirlik adı altında siz sabredin bu sizin kaderiniz demek hiçbir inanca ve dahi Hz. Peygamberimizin en güzel nimetlerle en iyi imkanlara layık olduğumuzu söylerken çokça bahsettiğiniz İslam ümmetinin kaderini neden fakirliğe bağlıyorsunuz.”

“FAKİRLİĞE SEBEP AK PARTİ VE ONUN YANDAŞLARIDIR”

“Fakirliğimize sebep AK Parti iktidarı ve onun yandaşlarıdır. Bize gelince fakirliği peygamber ahlakı olarak anlatan AK Parti iktidarında ne hikmetse hayatlarında fakirlik yok. Yahu arkadaş en güzel arabaya siz binin, en güzel evde siz oturun, adını bilmediğimiz tropikal yiyecekleri siz yiyin sonrada ümmetin kaderidir deyin. O nedenle ümmetimize takva düştü, züht düştü deyin…

Peki, anladık ta ey AK Parti iktidarı bu takva ve züht sana niye düşmüyor. Buna ancak hadi oradan, hadi oradan AKP deriz… O zaman anlıyoruz ki sizin bahsettiğiniz ümmet sadece AK Partililerden mi oluşuyor? Neden? Zenginler AK Partili, ama fakirler her partili?”

“FAKİRSEK FAKİRLİKTE DE EŞİT OLMAMIZ GEREKMİYOR MU?”

“Fakirsek fakirlikte de eşit olmamız gerekmiyor mu? Varsayalım dış güçlerden kaynaklı bir sıkıntı oluyorsa, eyvallah sevgili kardeşim hep beraber kenetlenir altından kalkarız. Ancak; fakirler sabredin bu size yazılmış bir kader diyenler saltanat yaşıyorsa orta da bir adaletsizlik var demektir.

Konunun özeti şöyle: ‘Beşli çeteye ballı ihale… Partizan bürokrata beş maaş.. Fakir fukaraya şol cennetin ırmakları…’

Değerli hemşehrilerim sizlerin teveccühü ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube sistemden, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden ister erken, ister zamanında yapılan seçimle önce cumhurbaşkanı değişikliğini sağlayacağız. Daha sonra demokrasinin tam da kamil uygulandığı, liyakate önem verilen, hukukun ve adaletin tesis edildiği parlamenter sisteme geçiş yapılacak. Ve sonuçta Türkiye gerçekten elindeki kaynaklarını, insan ve ekonomik gücüyle refahın sahaya yayıldığı, vatandaşa yayıldığı yeni bir anlayışla yoluna devam edecek.

Sevgili hemşehrilerim; ‘6 aydır çocuğuma meyve alamıyorum’ diyen bir annenin hangi partiye o verdiğini sorgulayamayız biz bu yoksulluğu bitirmek derdindeyiz. Karun iken hamdolsun demek kolay! Hadi gelin Harun iken hamdolsun diye biliyor musunuz? Hani her fırsatta zenginliğiniz için hamdolsun diyorsunuz ya. Yakında İYİ Parti iktidarında bütün milletimiz hamdolsun diyecek.” (Haber Merkezi)

