Zeliha Özkubat toprağa verildi

Merhum Muharrem Özkubat’ın eşi, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ın amcasının eşi, Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı Gazi Özkubat’ın ise yengesi olan Zeliha Özkubat’ın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Törene önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Bakkallar ve Bayiler Odası Özkan Şanal, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, önceki dönem Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, CHP önceki dönem İl Başkanları Cengiz Atlas, Gürsel Yıldırım, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı

(Ömür SOYTEMİZ)

