Zeliha Kıyak toprağa verildi

Sungurlu’nun ünlü siyaset adamlarından, merhum Abdullah Kıyak’ın eşi, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Osman Kıyak’ın annesi Zeliha Kıyak, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Çorum'da tedavi görüyordu.

Zeliha Kıyak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Sungurlu Salman Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

