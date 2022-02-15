Zeliha Altın Mumcu Covid-19 kurbanı oldu

Çorum Merkez Gökköy Köyü’nden olan, Osmancık – Sütlüce Köyü’nden Duran Altın’ın eşi Zeliha Altın Mumcu (55), yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayata veda etti.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır tedavi gören Zeliha Altın Mumcu, kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi yarın (16 Şubat 2022 Çarşamba günü) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından saat 13.00’de Gökköy Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

