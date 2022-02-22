Zekiye Veldet toprağa verildi

Zekiye Veldet’in diyaliz ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gördüğü sırada gece saat 01.30’da hayata veda ettiği öğrenildi.

Çepni Mahallesi Muhtarı merhum İsmet Veldet’in eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Nermin Uçar, Çorum Belediyesi Zabıta Memuru Nevzat Veldet ile Osmancık Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Ahmet Veldet’in annesi olan Zekiye Veldet’in cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, daire müdürleri, Belediye çalışanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

