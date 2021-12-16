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Zekiye Şahin vefat etti
Güncel 16.12.2021, 21:11
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Emekli öğretmen İsmail Şahin’in eşi, Zeynel, Bilal, Ali Osman Şahin, Rahmiye Şahin, Cevriye Yağmur ve Gülgen Gazioğlu’nun anneleri Zekiye Şahin vefat etti.
Zekiye Şahin’in cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi morgundan alınarak ilimiz Alaca İlçesi’ne bağlı Küre köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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