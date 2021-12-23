Zeki Yılmaz Amasya’ya atandı
Güncel 23.12.2021, 19:46
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Çorum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, Amasya İl Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atandı.
Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’le birlikte ziyaretleri sırasında Zeki Yılmaz’a, Çorum’daki hizmetlerinden dolayı başarı belgesi verdi. (Haber Merkezi)
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