Zeki Gül’ün oğlu Mahmut, Yasemin Turan’la evleniyor

Yasemin Turan, İstanbul Ticaret Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi. Mahmut Gül ise TAİ’de makina mühendisi, Milli Muharip Uçağı projesinde çalışıyor.

Genç çiftin düğünü, 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılacak.

ÇORUM HABER Ayşe-Gencay Turan ve Halime-Zeki Gül çiftlerini kutlar, Yasemin ile Mahmut’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

