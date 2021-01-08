Zeki Gül'ün babası hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un danışmanı Zeki Gül'ün babası Hacı Seyit Gül (86) bugün saat 20b00 sıralarında hayatını kaybetti.

Merhum Hacı Seyit Gül'ün cenazesi yarın (09 Ocak 2020 Cumartesi günü) Alaca Yeni Cami'de ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni mezarlıkta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta Zeki Gül olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)