Flaş HaberKayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı
Zeki Gül'ün babası hayatını kaybetti
Çorum Belediyesi eski Başkanlarından ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Danışmanı, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı hemşehrimiz Zeki Gül'ün babası Seyit Gül vefat etti.
Güncel 08.01.2021, 21:50 08.01.2021, 21:54
63
Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un danışmanı Zeki Gül'ün babası Hacı Seyit Gül (86) bugün saat 20b00 sıralarında hayatını kaybetti.
Merhum Hacı Seyit Gül'ün cenazesi yarın (09 Ocak 2020 Cumartesi günü) Alaca Yeni Cami'de ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni mezarlıkta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta Zeki Gül olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:52
|İkindi
|15:16
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|19:02