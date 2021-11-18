Zeki Gül’ü ziyaret 

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Ankara’da, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Danışmanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret ettiler.

Zeki Gül, bu ziyaret fotoğrafını, sosyal medya hesabından “Çorum ve Ülkemizi konuştuk” diye paylaştı. (Haber Merkezi)

