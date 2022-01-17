Zeki Gül’den Kenan Yaşar’a kutlama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Gül, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ı kutladı.

Bilindiği gibi Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliği’nde Anayasa Mahkemesi Üyeliği için yapılan seçimde ilk 3 aday içerisine girerek en yüksek oyu almıştı. Kenan Yaşar TBMM’de yapılacak oylamada da en yüksek oyu alması halinde AYM Üyeliği’ne seçilecek.

Çorum eski Belediye Başkanı Bakan Danışması Zeki Gül de sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınlayarak: “Değerli Kardeşim, dostluğuna, dava adamlığına, bilgi birikimine şahit olduğum Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Türkiye Barolar Birliği’nin Anayasa Mah. Üyeliği için yaptığı seçimde en çok oyu aldığını memnuniyetle öğrendim. Gazi Meclisimizden de en çok oyu alacağına inancım tamdır. İnşaallah AYM çok birikimli bir üye kazanacaktır. Başarılar diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

